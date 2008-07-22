Сьогодні Ющенко дасть свідчення у Генпрокуратурі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні, 22 липня, о 14.30 відвідає Генеральну прокуратуру (вул. Борисоглібська, 18).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Як повідомляв УНІАН, тижневик «Дзеркало тижня» (12-18 липня), посилаючись на інформацію прес-служби глави держави у відповідь на запит видання, писав, що Президент дасть свідчення слідчим Генпрокуратури у справі про своє отруєння..

«Президент дає пояснення Генеральній прокуратурі та слідчим згідно з тим графіком, який запропонувала слідчий КЛИМОВИЧ. Наступна зустріч, як і було запропоновано в графіку, відбудеться 22 липня. Ця зустріч уже стоїть у графіку Президента, і 22 липня у приміщенні Генеральної прокуратури він зустрінеться зі слідчим», йшлося у повідомленні.

У прес-службі Президента також наголосили, писало “Дзеркало тижня”, що В.ЮЩЕНКО і надалі має намір сприяти роботі слідчої групи Генпрокуратури, очолюваної Галиною КЛИМОВИЧ. «Надалі Президент виконуватиме той графік, який запропонує йому слідчий КЛИМОВИЧ», сказано в повідомленні.

За даними газети, це буде друга зустріч Президента з Г.КЛИМОВИЧ. Перша відбулася на початку роботи слідчої групи і мала радше ознайомлювальний характер. Імовірно, під роботу зі слідчим В.ЮЩЕНКО зарезервував цілий день - інших заходів 22 липня у графіку Президента немає, припускає «Дзеркало тижня».