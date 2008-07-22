Міллер їде до Києва домовлятися з Тимошенко про газ

Сьогодні вдень прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує зустрітися з головою правління ВАТ "Газпром" Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Про це УНІАН повідомив джерело в уряді.

Планується, що зустріч відбудеться в будівлі українського уряду, і на ній обговорюватимуться питання поставок газу до України наступного року.

Як повідомлялося сьогодні в російських ЗМІ, голова правління "Газпрому" О.МІЛЛЕР у вівторок, 22 липня, відправиться до Києва, щоб провести переговори про умови постачання газу до України з 1 січня 2009 року. У відрядження керівника "Газпрому" було відправлено після розмови українського прем`єра Ю.ТИМОШЕНКО і глави російського уряду Володимира ПУТІНА.

Напередодні О.МІЛЛЕР вперше приїжджав на офіційну зустріч до заміської резиденції Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА "Горки", де, зокрема, обговорювалась позиція на сьогоднішніх зустрічах.

***Зараз російський газ поставляється до України за ціною 179,5 доларів за тисячу кубометрів. Якщо з січня 2009 газ подорожчає до 400 доларів за тисячу кубометрів, як це раніше припускав О.МІЛЛЕР, то імпорт 55 мільярдів кубометрів газу обійдеться Україні більш як у два рази дорожче, порівняно з нинішніми 9,9 мільярдами доларів, враховуючи збереження прив`язки України до газу з Середньої Азії.

Раніше Туркменістан, Узбекистан і Казахстан заявляли, що мають намір продавати з січня газ російській монополії за європейськими цінами, а "Газпром" погодився.