Україна у вересні почне переговори про безвізовий режим з ЄС

Україна та Європейський Союз домовилися під час саміту Україна-ЄС у Франції розпочати переговори про безвізовий режим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Сьогодні у Брюсселі досягнуто домовленості, що під час саміту у Франції (у вересні) положення про те, що ми починаємо переговори про безвізовий режим для українських громадян, буде зафіксовано», - сказав міністр.

При цьому В.ОГРИЗКО нагадав, що до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року планується введення безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.