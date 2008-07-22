Україна у вересні почне переговори про безвізовий режим з ЄС
18:16, 22 липня 2008Політика
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Про плани розказав Огризко
Україна та Європейський Союз домовилися під час саміту Україна-ЄС у Франції розпочати переговори про безвізовий режим.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО сьогодні на прес-конференції у Києві.
«Сьогодні у Брюсселі досягнуто домовленості, що під час саміту у Франції (у вересні) положення про те, що ми починаємо переговори про безвізовий режим для українських громадян, буде зафіксовано», - сказав міністр.
При цьому В.ОГРИЗКО нагадав, що до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року планується введення безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.
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