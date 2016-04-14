Порошенко завтра знову проситиме Меркель і Олланда направити поліцейський контингент ОБСЄ на Донбас

Про це у своєму Twitter повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

"У п'ятницю о 9:30 матиму телефонну розмову з Меркель і Олландом... Завтра у телефонній розмові з Меркель і Олландом порушу питання посилення місії ОБСЄ, включно з міжнародним поліцейським контингентом ", - цитує Порошенка Цеголко.

У п'ятницю о 9.30 матиму телефонну розмову з Меркель і Олландом - Президент у Львові pic.twitter.com/vyS5XUy1nF — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 14 апреля 2016 г

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Порошенко заявив, що звернувся до Німеччини, як головуючої в ОБСЄ країни, щодо розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі й має намір підняти це питання найближчим часом на переговорах в "нормандському форматі".

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У свою чергу представник РФ в контактній групі з врегулювання на Донбасі Борис Гризлов заявив, що розміщення такої місії на Донбасі може призвести до загострення конфлікту.

Згодом у ОБСЄ заявили, що ще не виступали з пропозиціями щодо розміщення своєї поліцейської місії на Донбасі.

Варто зазначити також, що сьогодні під час своє "прямої лінії" президент Росії Володимир Путін, що Росія підтримає розміщення озброєних співробітників ОБСЄ на лінії розмежування на Донбасі і збільшення їх чисельності.