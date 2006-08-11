Мороз привітав Фіделя Кастро з ювілеєм

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ привітав голову Державної ради і Ради Міністрів Республіки Куба Фіделя КАСТРО РУС з ювілеєм.

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України.

«Прийміть мої щирі вітання і найкращі побажання з нагоди Вашого ювілею, - йдеться у привітанні. - Ми високо цінуємо дружні зв’язки, що склалися між Республікою Куба і нашою молодою державою, вдячні за безкорисливу допомогу кубинців у лікуванні і відновленні здоров’я українських дітей, які постраждали від чорнобильської катастрофи».

Голова Верховної Ради України висловив впевненість, що кубинсько-українські відносини і надалі розвиватимуться в дусі партнерства і дружби.

Довідка УНІАН. Ф.КАСТРО перебуває при владі з лютого 1959 року, коли він очолив Революційний уряд Республіки Куба. 1 серпня ц.р. він тимчасово передав свої повноваження глави держави, головнокомандуючого кубинськими збройними силами і лідера комуністичної партії Куби своєму молодшому брату Раулю у зв`язку з операцією на кишечнику.

Заплановані урочистості у зв`язку з 80-річчям Ф.КАСТРО, який припадає на 13 серпня, перенесені на 2 грудня, коли на Кубі відзначатиметься 50-річчя кубинських збройних сил.