Глава АП та секретар РНБО отримуватимуть по 18 тисяч гривень - постанова Кабміну

Про це йдеться у постанові уряду №304 від 20 квітня.

У вказаному документі затверджуються розміри посадових окладів окремих керівних працівників державних органів, на яких не поширюється дія закону “Про державну службу”.

Зокрема, у додатках до постанови визначено, що перший заступник глави АП та перший заступник секретаря РНБО матимуть оклади по 16 тис. грн, а заступник глави АП, заступник секретаря РНБО, голова Центральної виборчої комісії, уповноважений Верховної Ради України з прав людини - по 15 тис. грн.

Також визначено, що у заступника голови ЦВК та секретаря ЦВК посадовий оклад - по 13 тис. 500 грн.

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Член Центральної виборчої комісії матиме оклад 12 тис. 500 грн.

Постановою встановлюється, що керівним працівникам виплачується надбавка за вислугу років у розмірі 3% посадового окладу за кожен календарний рік залежно від стажу роботи, до якого зараховуються період роботи на посаді, раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 закону “Про державну службу”, але не більше 50% посадового окладу; надбавка за інтенсивність праці в розмірі до 100% посадового окладу.

Разом з тим, встановлюється премія відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників відповідного органу та матеріальна допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

Керівним працівникам може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

У постанові сказано, що вона набирає чинності одночасно із законом від 10 грудня 2015 року № 889-VIII “Про державну службу”.

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Як повідомляв УНІАН, глава АП Борис Ложкін задекларував 627 866 грн доходу за 2015 рік, з яких заробітна плата становить 163 тис. грн.

Секретар РНБО Олександр Турчинов задекларував 1 653 403 грн сукупного доходу за 2015 рік, що у більш ніж 4 рази перевищує його доходи у 2014 році.