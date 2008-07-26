Єхануров подякував опозиції за протести проти Сі Бриз

Сьогодні, 26 липня, в Одесі відбудеться церемонія закриття двостороннього українсько-американського військово-морського навчання із запрошенням інших країн “Сі Бриз – 2008”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, свої привітання керівникам, організаторам та учасникам навчання “Сі Бриз - 2008” з нагоди його успішного завершення надіслав міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

“Вітаю вас із завершенням двостороннього українсько-американського військово-морського навчання із запрошенням інших країн “Сі Бриз – 2008”! Участь у заходах міжнародного військового співробітництва для українських моряків вже є традиційною. Вагомим результатом проведення цьогорічних морських маневрів є успішне виконання кораблями ВМС України завдань в рамках антитерористичної операції НАТО у Середземному морі “Активні зусилля”, - наголошується у привітанні глави вітчизняного оборонного відомства.

“Навчання “Сі Бриз – 2008” сприяють підтриманню миру, зміцненню довіри та взаєморозуміння між військовослужбовцями різних країн. Вони дозволяють нам якісно тренувати Військово-Морські Сили та запроваджувати міжнародні стандарти взаємодії між військовими моряками. Проведення подібних маневрів ми розглядаємо як добру нагоду краще підготуватися до участі у миротворчих операціях у складі багатонаціональних сил”, – зазначається у привітанні.

Ю.ЄХАНУРОВ подякував командуванню Військово-Морських Сил Збройних Сил України, керівництву навчання “Сі Бриз – 2008”, а також командирам військових частин і підрозділів Сухопутних військ та Повітряних Сил Збройних Сил України, командирам кораблів, задіяних у маневрах, всім українським і закордонним морякам за успішне їх проведення.

“Українська сторона зробила все для забезпечення прибуття та розміщення кораблів, підрозділів та офіцерів штабу країн-учасниць навчання, ми створили усі необхідні умови для спільної інтенсивної двотижневої роботи. Окремо треба відзначити професійну роботу в організації та проведенні навчання “Сі Бриз – 2008” керівництва органів державної влади та силових структур Одеської і Миколаївської областей та Автономної Республіки Крим”, - зазначив у своєму привітанні міністр оборони України.

“Хочу висловити подяку і представникам опозиційних сил, які брали участь у протестних акціях під час проведення українсько-американських маневрів. Завдяки їх виступам наші закордонні партнери переконалися, що офіційна влада не забороняє громадянам висловлювати свою точку зору. Це свідчить про наявність в нашій країні демократії, а також про те, що Україна підтвердила статус правової держави”, - йдеться також у привітанні.

Міністр оборони України Ю.ЄХАНУРОВ побажав усім учасникам “Сі Бризу-2008” міцного здоров’я та подальших успіхів у втіленні в життя програми “Партнерство заради миру”.

Довідка УНІАН. Головною метою цьогорічних маневрів “Сі Бриз-2008”, що проходили на теренах Одеської і Миколаївської областей та АР Крим, визначено відпрацювання за стандартами НАТО дій багатонаціональних штабів і сил під час планування та проведення миротворчої операції.

У навчанні взяли участь військовослужбовці з 16 країн світу. Зокрема, Азербайджану, Великої Британії, Вірменії, Греції, Грузії, Данії, Канади, Латвії, Македонії, Норвегії, Румунії, США, Туреччини, України, Франції та ФРН. Загалом до маневрів були залучені до однієї тисячі військовослужбовців.

Українсько-американське військово-морське навчання серії “Сі Бриз” проводиться з 1997 року. Вони започатковані з метою досягнення взаємосумісності флотів України і США, а також інших країн, які приєднались до програми НАТО “Партнерство заради миру”. Головне ж - підвищення бойової готовності Військово-Морських Сил Збройних Сил України.