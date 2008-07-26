У Києві розпочалися урочистості з нагоди 1020-річчя Хрещення Київської Русі

У Києві на Софійській площі розпочалися урочисті заходи, присвячені відзначенню 1020-річчя Хрещення Київської Русі.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях беруть участь Вселенський Патріарх ВАРФОЛОМІЙ I, Президент України Віктор ЮЩЕНКО та його родина, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, секретар РНБОУ Раїса БОГАТИРЬОВА, представники православних церков України, політичні діячі.

На Софійській площі, де встановлена величезна сцена, також присутні декілька тисяч українців та зарубіжних гостей.

Як очікується, Вселенський Патріарх ВАРФОЛОМІЙ I благословить українській народ та помолиться за єднання усіх православних християн.

Також до українського народу з нагоди свята звернеться Президент України В.ЮЩЕНКО.