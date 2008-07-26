Варфоломій дав Яценюку медаль

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК зустрівся з Вселенським Патріархом ВАРФОЛОМІЄМ І, який перебуває з офіційним візитом в Україні з нагоди 1020-річчя Хрещення Київської Русі.

Як йдеться в розміщеному на офіційному сайті ВР повідомленні, на початку зустрічі керівник українського парламенту висловив свою повагу і привітав високого гостя в стінах Верховної Ради.

«Не буде перебільшенням якщо я скажу, що Ваш візит є дуже важливим для України і знаменним для усієї Східної Європи. Хрещення Київської Русі – є важливою віхою в історії України і ми віримо, що ваша присутність на святкуванні 1020-річчя цієї події є тому підтвердженням і надає великої значимості усім святковим заходам»,- зазначив А.ЯЦЕНЮК.

У свою чергу Вселенський Патріарх відзначив: «Я дуже радий, що починаю другий день свого візиту з зустрічі з Вами, шановний Арсенію Петровичу. Для мене є великою честю бути сьогодні в українському парламенті. Хочу сказати що в своїх молитвах ми постійно згадуємо Україну і молимося за мир та стабільність на вашій землі».

Він також висловив сподівання, що святкування такої знаменної події, як 1020-річчя Хрещення Київської Русі, об’єднає український народ і принесе йому духовну консолідацію.

Також під час розмови сторони обговорили питання становлення та розвитку Православної Церкви у Європі, зокрема і на території України. Наприкінці зустрічі Вселенський Патріарх Варфоломій І вручив А.ЯЦЕНЮКУ ювілейну медаль, яку було випущено ще 20 років тому з нагоди «1000-ліття Хрещення Київської Русі».