Варфоломій I відслужив панахиду за жертвами Голодомору

У Києві на Михайлівській площі розпочалася панахида за померлими від Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, панахида відбувається за участю Вселенського Патріарха ВАРФОЛОМІЯ I, Президента України Віктора ЮЩЕНКА та його родини, голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА, секретаря РНБОУ Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ, представників православних церков України, політичних та громадських діячів, членів уряду.

Одразу по завершенню урочистих заходів на Софійській площі з нагоди 1020-річчя Хрещення Київської Русі учасники урочистостей перейшли на Михайлівську площу, де встановлений пам’ятний знак загиблим під час Голодомору. Вселенський Патріарх ВАРФОЛОМІЙ I, Президент України В.ЮЩЕНКО та його дружина Катерина ЮЩЕНКО, голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК поставили до пам’ятника кошики зі «свічками пам’яті». Аналогічні «свічки пам’яті» поклали представники іноземних церков. Після цього відбулася хвилина мовчання за загиблими під час Голодомору. Після чого ВАРФОЛОМІЙ I відслужив панахиду. Панахида завершилася церковними передзвонами.

Як повідомляв УНІАН, під час Голодомору 1932-1933 років померлими вважаються щонайменше 8 млн. українців.