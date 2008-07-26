Тимошенко сподівається, що українцям на Олімпіаді допоможе патріотизм

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала українських спортсменів, які змагатимуться за медалі на ХХIХ літніх олімпійських іграх в Пекіні і заявила, що чекає від них перемог.

Як повідомили УНІАН в управлінні зі зв’язків зі ЗМІ Секретаріату Кабміну.

“254 спортсмени України, які вирушають до Пекіна, це - особистості, що високо піднесли міжнародний авторитет нашої держави. Серед них - чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання, Герой України Яна КЛОЧКОВА, олімпійські чемпіони Родіон ЛУКА, Георгій ЛЕОНЧУК, Микола МІЛЬЧЕВ, Ірина МІКУЛЬЧИНА, Юрій БІЛОНОГ, Олена КОСТЕВИЧ, Юрій НІКІТІН, інші не менш відомі атлети, а ще багато молодих, але талановитих спортсменів, які, я так на це сподіваюся, прославлять нашу Батьківщину на Олімпіаді”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона заявила, що особисто хоче висловити слова подяки тренерам, лікарям, масажистам та іншим фахівцям, які готували спортсменів до головних спортивних змагань.

“Хочу сказати, що й Уряд створює усі умови для того, щоб ви усі свої сили спрямували на досягнення перемоги”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

“Я переконана, що у вашій боротьбі за найвищі олімпійські нагороди в Пекіні допомагатиме відчуття патріотизму, високий рівень професіоналізму, молодість, воля до перемоги та підтримка всіх співвітчизників. Бажаю вам упевненості у власних силах та спортивної удачі. Чекаю з перемогами! ”, - зазначила прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, що ХХIХ літні олімпійські ігри в Пекіні пройдуть 8-24 серпня.

Збірна України завоювала на XXVIII Олімпіаді в Афінах 23 медалі, з яких 9 золотих, 5 срібних і 9 бронзових медалей, та посіла дванадцяте місце в неофіційному командному медальному заліку.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів 23 липня збільшив грошові виплати спортсменам, які посіли призові місця на чемпіонатах Європи і світу з олімпійських видів спорту.

За словами міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Юрія ПАВЛЕНКА, за перше місце, зайняте на Чемпіонаті світу, призові виплати збільшено з 5 до 10 тисяч доларів, за друге місце з 3,5 до 7 тисяч доларів, за третє з 2,5 до 5 тис. дол. За перше місце на Чемпіонаті Європи з 2,5 до 5 тис. дол., друге, – з 2 до 4 тис. дол., третє, – 1,5 до 2,5 тис. дол.

Ю.ПАВЛЕНКО уточнив, що виплати здійснюватимуться в гривнях за курсом 1 до 5. Він також повідомив, що нагороди призерам Олімпійських ігор встановлено в розмірі: 1-е місце 500 тис. грн., 2-е, – 350 тис. грн. і 3-є – 250 тис. грн.