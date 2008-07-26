Ющенко звільнив 7 голів райдержадміністрацій

17:59, 26 липня 2008
Політика
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Розпорядження - на сайті Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив з посад 7 голів районних державних адміністрацій та одного тимчасово виконуючого обов’язки голови РДА за неналежне виконання службових обов`язків.

Відповідні розпорядження глави держави розміщені на офіційному сайті Президента.

Серед звільнених, голови РДА Миколаївської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

 

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