Ющенко звільнив 7 голів райдержадміністрацій
17:59, 26 липня 2008Політика
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Розпорядження - на сайті Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив з посад 7 голів районних державних адміністрацій та одного тимчасово виконуючого обов’язки голови РДА за неналежне виконання службових обов`язків.
Відповідні розпорядження глави держави розміщені на офіційному сайті Президента.
Серед звільнених, голови РДА Миколаївської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
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