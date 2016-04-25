Нардепу з "Народного фронту" заборонили в'їзд до Білорусі на вимогу Росії
Депутату Верховної Ради з фракції "Народний фронт" Ігорю Гузю заборонили в'їзд до Білорусі, як він каже, на вимогу Російської Федерації.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Лукашенко знову не пустив мене до Білорусі! Цього разу за поданням "компетентних органів" путінської Росії. Їхав з помічниками до Мінська аби взяти участь в акції "Чорнобильський шлях". Окрім того, планувалися зустрічі з працівниками посольства України, представниками української діаспори та опозиційних сил. Також домовився про зустріч з батьками окремих білоруських добровольців, що воюють за Україну на Донбасі. Нещодавно в квартирах, де проживають родичі хлопців, пройшли обшуки. Конче необхідно було їх підтримати", - повідомив депутат.
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За його словами, його спинили на пропускному пункті "Мохро" прикордонники, а далі "підтягнулися" працівники КДБ.
"Те що я заступник голови комітету у закордонних справах українського парламенту та член української делегації в ПАРЄ, не подіяло... Провели обшук автомобіля, а в паспорт поставили відмітку "в'їзд заборонено". Аргументували, що це вимога Російської Федерації", - зазначив Гузь.
Депутат також нагадав, що президент Петро Порошенко вже рік не може призначити посла України в Білорусі.
"Така домовленість? Щоб Кремль не дразнити?", - задався питанням він.