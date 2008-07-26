Лужков не хоче забирати флот ні за яких умов

Чорноморський військово-морський флот повинен залишатися в Севастополі, заявив мер Москви Юрій Лужков у суботу.

"Росія ні за яких умов не має права віддавати Севастополь. Віддати Севастополь - це значить віддати південь", - цитує мера Москви "Інтерфакс", повідомляє Українська правда. Він підкреслив, що цю проблему необхідно вирішувати, "якою б незручною вона не здавалася".

Мер підкреслив, що Москва співробітничає з усіма флотами ВМФ Росії, однак особливе значення приділяється співробітництву з Чорноморським флотом.

"Особливо доля в нас пов`язана із Чорноморським флотом, тому що в 1990-і роки він був найбільш підданий втраті з погляду стратегічних позицій", - сказав Лужков. Він підкреслив, що втрата чорноморсько-азовського напрямку - "це втрата півдня країни".

"Для нас це небезпека, а для інших це ціль", - сказав мер Москви.

Лужков також розцінив заборону влади України на в`їзд до країни першого заступника голови Комітету зі справ СНД і зв`язків зі співвітчизниками Держдуми РФ Костянтина Затуліна як продовження антиросійської політики.

"Ряди тих, кого Україна оголосила персоною нон ґрата, поповнюються. Я вже не почуваю себе в гордій самітності", - сказав Лужков у ході традиційного суботнього об`їзду.

Він охарактеризував заборону на в`їзд депутата в Сімферополь як "продовження антиросійської політики влади України".

Лужков відзначив, що депутат Затулін "добре знає історію й ситуацію на Україні й тому за своєю об`єктивною позицією, яку він виражає й захищає, він неприйнятний і небезпечний для України".