Ющенко дав Варфоломію орден "сина Володимира"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив Вселенського Патріарха ВАРФОЛОМІЯ І орденом Ярослава Мудрого І ступеня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Глава держави повідомив сьогодні під час зустрічі з Вселенським Патріархом ВАРФОЛОМІЄМ І та з керівниками делегацій зарубіжних церков.

«Сьогодні я маю високу честь нагородити Вас орденом Ярослава Мудрого, сина Володимира, великого князя, який, за словами літописця, засіяв серця віруючих людей словами книжними», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

В тексті указу зазначено, що ВАРФОЛОМІЙ І нагороджений за визначну церковну діяльність, спрямовану на піднесення авторитету православ’я у світі.

Також ВАРФОЛОМІЯ І нагороджено дипломом, мантією та медаллю Київського національного університету ім. Т.Шевченка.