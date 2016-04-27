Порошенко доручив ввести в Одесу до тисячі силовиків

Відповідну заяву Саакашвілі розмістив у Facebook.

"Президент доручив керівникові Національної поліції й начальнику Національної гвардії ввести в Одесу додаткові підрозділи до 1000 осіб для захисту громадського порядку в місті", - написав голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Саакашвілі закликав президента ввести в Одесу підрозділи Нацгвардії у зв'язку з нічними подіями в Одесі – розгромом наметового містечка, встановленого навпроти будівлі мерії учасниками акції протесту проти міського голови Геннадія Труханова, і обстрілом з гранатомета банку «Південний». Саакашвілі назвав такі події «ознаками державного перевороту».

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Він стверджує, що розгром табору і побиття активістів відбувалося «під прикриттям мерії», влада міста звинувачує у тому, що сталося, керівництво ОДА.

Рано вранці 26 квітня невідомі розгромили наметовий табір, встановлений навпроти будівлі Одеської мерії учасниками акції протесту проти міського голови Труханова. Відтак активісти заблокували всі входи до мерії.

25 квітня близько 23:30 невідомі обстріляли з гранатомета адміністративну будівлю банку «Південний», розташовану на вулиці Краснова. Поліцейські виявили «РПГ-26» через дорогу, навпроти банку - в кущах.