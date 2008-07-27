На ганку у Ющенка прозвучить заява під завісу візиту Варфоломія І

У неділю, 27 липня, о 19.50 на ганку перед Секретаріатом Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться заява для преси перед завершенням візиту Вселенського Патріарха Варфоломія І.

Як повідомила прес-служба Президента, допуск представників мас-медіа на площу перед Секретаріатом здійснюється з боку вул. Інститутської.

Акредитація здійснюється за телефонами: 255-65-51 та 255-74-02.

Заява транслюватиметься у прямому ефірі на загальнонаціональних каналах українського телебачення.