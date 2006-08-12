Янукович про Росію, Мороза, УПА, нафтотрейдерів і ВЕЗ

15:57, 12 серпня 2006
Політика
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Прес-конференція прем`єра в Донецьку

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про наміри згладити всі гострі питання у взаємовідносинах із Росією. Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр повідомив сьогодні журналістам на прес-конференції в Донецьку.

«Я думаю, ми гострі кути, як то кажуть, деякі приберемо», - сказав прем`єр. Він зазначив, що в України ніколи не було простих взаємовідносин із Росією. «Коли були засідання міжурядові, це був бій биків», - сказав прем`єр. Водночас він відзначив, що сторони завжди намагалися вирішувати всі питання «мирно» і з розумінням інтересів один одного.

Як повідомляв УНІАН, 15-16 серпня В.ЯНУКОВИЧ планує відвідати Сочі, де візьме участь в саміті ЄврАзЕС, а також проведе переговори з главою Уряду Росії Михайлом ФРАДКОВИМ.

Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Олександр МОРОЗ буде дуже ефективним спікером і називає незаслуженою критику на його адресу.

«На даному етапі як один з авторів Конституційної реформи, яка лише стартувала і продовжується, він буде дуже ефективний на цій посаді», - сказав прем`єр. Він відзначив, що Партія регіонів свого часу погодилася на спікерство О.МОРОЗА виходячи саме з таких міркувань. Крім того, прем`єр відзначив, що вважає незаслуженою критику О.МОРОЗА. «Моя точка зору, що несправедливо його, м`яко кажучи критикували», - наголосив український прем`єр.

Прем`єр планує підписати меморандум з нафтотрейдерами 18 серпня. «Думаю, до п`ятниці ми вийдемо на підписання меморандуму», - сказав український прем`єр. Як повідомляв УНІАН, 10 серпня В.ЯНУКОВИЧ заявив про намір відновити переговори з нафтотрейдерами і підписати з ними меморандум.

Віктор ЯНУКОВИЧ називає питання воїнів УПА болючим для суспільства і виступає проти переписування історії

«Це дуже болюче питання для нашого суспільства», - сказав український прем`єр. При цьому він зазначив, що зараз вже не варто переписувати історію, оскільки історичним подіям вже дано відповідні оцінки. Водночас прем`єр наголосив, що вважає за необхідне, щоб нове покоління українців не з`ясовувало відносин із цього приводу. «Ми повинні шукати шлях примирення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що чиновники у виконавчій владі повинні відмовитися від популізму.

«Є проблема: хто-хто дуже сильно захопився політикою з тих, хто несе відповідальність за ситуацію в країні. Не потрібно ходити павичем, а працювати на народ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він ще раз наголосив, що вважає найбільшою проблемою брак довіри народу до влади, і висловив переконаність у тому, що чиновники повинні говорити людям правду хоч би якою гіркою вона була.

Прем`єр-міністр вважає, що відносно відновлення пільг у ВЕЗ необхідний диференційований підхід.

«Ми повернемося до кожного проекту, якщо там все в рамках закону – ми відкриємо їм «зелений шлях», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він також заявив, що від імені держави необхідно принести вибачення тим інвесторам, які тісно працювали в рамках пільгових режимів у вільних економічних зонах і територіях вільного економічного розвитку.

Прем`єр не виключає можливості розробки механізму кредитування підприємств ЖКГ для погашення боргів за газ. «Мабуть це будуть кредити», - сказав він. При цьому прем`єр зазначив, що уряд буде диференційовано підходити до вирішення цього питання.

«Колгоспу не буде», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він також зазначив, що уряд не зможе піти на реструктуризацію боргів за газ, як про це просили його під час наради комунальники Донецької області.

 

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