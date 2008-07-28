Кандидат у президенти США розкритикував Росію за тиск на Україну

Лідер президентської гонки у республіканців сенатор Джон Маккейн пообіцяв у разі перемоги на президентських виборах в США докласти зусиль для зміни політики "самодержавної" Росії на світовій арені, повідомляє Эхо Москвыз посиланням на AFP.

На питання про загрозу виключити Росію з "великої вісімки" у разі його перемоги на президентських виборах Маккейн відповів у недільному ефірі телеканалу Ей-бі-сі, що бажає кращої поведінки Росії на світовій арені. За словами Маккейна, Росія при президентові Путіні стала "самодержавною". "Його уряд - колишнього президента Путіна, а зараз прем`єр-міністра Путіна - повів Росію шляхом, який, як я вважаю, дуже згубний", - сказав він. "Подивіться на дії Росії, вони скорочують постачання енергії до Чехії, тому що у чехів з нами угода. Тепер вони витісняють BP з Росії. Вони продовжують чинити величезний тиск на Грузію в багатьох аспектах. Вони чинять тиск на Україну", - сказав Маккейн. Він пообіцяв зробити все, "щоб побачити зміни в моделях їх (росіян) поведінки, які не приносили користі для світу на землі".