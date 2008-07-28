Командування ЧФ РФ порушило заборону Тимошенко

У Севастополі в неділю пройшли святкові заходи з нагоди Дня Військово-морського флоту Росії. Попри заборону українського уряду, під час параду кораблів російські моряки зробили кілька гарматних пострілів холостими зарядами.

День російського флоту вже традиційно святкується в Севастополі з набагато більшим розмахом ніж День ВМС України. Крім самих севастопольців до міста приїжджають чисельні туристи, багато з яких росіяни. Сценарій свята залишається незмінним з часів Радянського Союзу. В бухті проходить парад кораблів із учбовими стрільбами та прольотом бойових літаків, а також відбувається водноспортивне свято. Однак після того, як кілька років тому, після старту ракети із катера її фрагменти впали на глядачів та поранили 2 людей, російським морякам заборонили стріляти під час параду. В інтерв’ю журналістам голова Севастопольської держміськадміністрації Сергій Куніцин повідомив, що ще напередодні святкувань він нагадав командуванню російського флоту про те, що стрільби під час параду заборонені. „Сьогодні у процесі святкування мною був попереджений командувач Чорноморського флоту про невиконання в повному обсязі цього урядового рішення”, - заявив Куніцин. В свою чергу командувач ЧФ Олександр Клєцков заявив, що Україна нібито не встановлювала обмежень на стрільби.

Німецька хвиля