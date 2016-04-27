Нуланд підтримала позицію Порошенка щодо ситуації з Шустером

Як передає кореспондент УНІАН, про це Нуланд сказала на прес-конференції у Києві.

"Я думаю, що президент Порошенко найкращим чином висловився з цього приводу. Коли він сказав, що свобода преси є найвеличнішим досягненням нової України, і ця свобода повинна бути захищеною. Як ви знаєте, Сполучені Штати відстоюють свободу преси в усьому світі. І зокрема, відзначу це окремо, в Росії, де вона утискається", - заявила Нуланд.

Як повідомляв УНІАН, Фонд зайнятості анулював Шустеру дозвіл на роботу в Україні, пояснивши своє рішення «недостовірними відомостями в документах» та відкрите у зв'язку з цим кримінальне провадження.

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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович закликала українську владу розібратися в ситуації навколо журналіста, продюсера та ведучого телевізійного шоу «Шустер Live» і гарантувати захист його прав.

У відповідь президент України висловив надію, що відповідні служби в найкоротші терміни врегулюють інцидент щодо Шустера.

Сам телеведучий заявив про намір виходити в ефір, а також оголосив голодування до відновлення йому права працювати в Україні.