ОБСЄ закликає Україну розібратися у ситуації з Шустером і гарантувати захист його прав
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович закликала українську владу розібратися у ситуації навколо журналіста, продюсера та ведучого телевізійного шоу "Шустер Live" Савіка Шустера і гарантувати захист його прав.
Відповідну заяву Міятович оприлюднила сьогодні прес-служба ОБСЄ, передає власний кореспондент УНІАН.
"Обставини цієї справи викликають занепокоєння та ряд запитань. Я закликаю українську владу оперативно розібратися в цьому питанні, гарантувати, що права журналіста захищені і що Шустеру дозволено вільно і безпечно працювати ", - йдеться в заяві.
Згідно з повідомленнями, 25 квітня Київський міський центр зайнятості анулював дозвіл Шустера на роботу в Україні.
"Таке рішення було прийнято після того як Шустер нібито не повідомив органам влади про наявність судимості. Шустер, громадянин Канади, заперечує наявність судимостей і розглядає розвиток ситуації як тиск на нього у зв’язку з професійною діяльністю", - зауважила представник ОБСЄ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що відомому телеведучому-громадянину Канади Шустеру анулювали дозвіл на роботу в Україні.
Державна служба зайнятості заявила, що дозвіл був анульований на підставі подання роботодавцем документів, які містили недостовірні дані.
Сам Шустер заявив журналістам, що має намір виходити в ефір, незважаючи на рішення центру зайнятості.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратись у ситуації зі скасуванням дозволу на працевлаштування Шустера.
Президент Петро Порошенко висловив сподівання, що відповідні служби у найкоротший час вичерпають інцидент з журналістом Шустером.