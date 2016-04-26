ОБСЄ закликає Україну розібратися у ситуації з Шустером і гарантувати захист його прав

Відповідну заяву Міятович оприлюднила сьогодні прес-служба ОБСЄ, передає власний кореспондент УНІАН.

"Обставини цієї справи викликають занепокоєння та ряд запитань. Я закликаю українську владу оперативно розібратися в цьому питанні, гарантувати, що права журналіста захищені і що Шустеру дозволено вільно і безпечно працювати ", - йдеться в заяві.

Згідно з повідомленнями, 25 квітня Київський міський центр зайнятості анулював дозвіл Шустера на роботу в Україні.

"Таке рішення було прийнято після того як Шустер нібито не повідомив органам влади про наявність судимості. Шустер, громадянин Канади, заперечує наявність судимостей і розглядає розвиток ситуації як тиск на нього у зв’язку з професійною діяльністю", - зауважила представник ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що відомому телеведучому-громадянину Канади Шустеру анулювали дозвіл на роботу в Україні.

Державна служба зайнятості заявила, що дозвіл був анульований на підставі подання роботодавцем документів, які містили недостовірні дані.

Сам Шустер заявив журналістам, що має намір виходити в ефір, незважаючи на рішення центру зайнятості.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратись у ситуації зі скасуванням дозволу на працевлаштування Шустера.

Президент Петро Порошенко висловив сподівання, що відповідні служби у найкоротший час вичерпають інцидент з журналістом Шустером.