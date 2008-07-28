Тимошенко скликає позачергове засідання Кабміну

Сьогодні о 12:30 відбудеться позачергове засідання Кабінету Міністрів України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України, вхід до Будинку Уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й та 3-й під’їзди, 7-й поверх.

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Як повідомляв УНІАН, учора, 27 липня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, перебуваючи в Івано-Франківську, заявила, що планує провести 28 липня засідання уряду для термінового розгляду питання щодо надання допомоги постраждалим від стихії мешканцям західних областей України.

27 липня Ю.ТИМОШЕНКО відвідала Івано-Франківську і Чернівецьку області, де ознайомилася з ситуацією, що склалася внаслідок повеней.