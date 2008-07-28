Ющенко сьогодні проведе засідання РНБО

Сьогодні о 13.30 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, фотографи та оператори запрошуються на протокольну зйомку на початку зустрічі.

Представники ЗМІ запрошуються до прес-центру Секретаріату Президента України, де транслюватиметься вступне слово глави держави.

Акредитація журналістів проводиться за телефонами: 255-74-02 та 255-65-51.

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