Фракція БЮТ просить Яценюка скликати позачергову сесію

Фракція БЮТ звертається до Голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА з пропозицією скликати позачергову сесію парламенту для ухвалення змін до державного бюджету у зв’язку зі стихією на Заході України.

Як ідеться у переданій УНІАН заяві фракції, зміни до Закону про державний бюджет зараз доопрацьовуються Кабінетом Міністрів.

У заяві зазначається, що фракція БЮТ уже зібрала необхідні 155 підписів народних депутатів.

“Стихійне лихо, якого зазнали західні області нашої держави, потребує термінової консолідації зусиль всіх гілок влади для якнайшвидшого подолання наслідків. Тільки за попередніми оцінками стихія виставила країні рахунок на кілька мільярдів гривень”, – наголошується у заяві.

Водночас у БЮТ зазначають, що зміни до бюджету “враховують не лише все необхідне для подолання наслідків стихії, вони забезпечують системне, збалансоване використання коштів з врахуванням інтересів регіонів, щоб забезпечити належну підготовку комунального господарства міст і сіл до зими, захистити інтереси аграріїв, незаможних верств населення тощо”.

Представники БЮТ також висловили сподівання, що депутати з інших фракцій відгукнуться на таку пропозицію і парламент “об’єднається на державницьких засадах заради допомоги не лише жителям постраждалих регіонів, а всій країні в цілому”.