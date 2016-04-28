Шустер зможе виходити в ефір: ведучому призупинили заборону на роботу в Україні

Таке рішення було прийнято Центральним апаратом ДСЗ після письмового звернення Шустера до керівництва служби, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Зазначається, що, приймаючи наказ №54, Київський міський центр зайнятості діяв у межах своїх повноважень виключно в рамках правового поля.

"До мене надійшла заява громадянина С.Шустера і, реагуючи на цей документ, ми призупиняємо рішення наказу до з’ясування обставин. Таким чином, на сьогодні дозвіл на застосування праці громадянина Канади Шустера № 43388 є дійсним до з'ясування обставин", – заявив виконувач обов’язків голови Державної служби зайнятості Сергій Кравченко.

Нагадаємо, 26 квітня Шустер подав заяву до Держслужби зайнятості щодо наказу Київського міського центру зайнятості від 25.04.2016 № 54.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд зайнятості анулював журналісту Савіку Шустеру дозвіл на роботу в Україні, пояснивши своє рішення "недостовірними відомостями в документах" та відкрите у зв'язку з цим кримінальне провадження.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович закликала українську владу розібратися в ситуації навколо журналіста, продюсера та ведучого телевізійного шоу "Шустер Live" Савіка Шустера і гарантувати захист його прав.

У відповідь президент України Петро Порошенко висловив надію, що відповідні служби в найкоротші терміни врегулюють інцидент із журналістом.

Сам телеведучий Шустер заявив про намір виходити в ефір, незважаючи на позбавлення права на роботу в Україні, а також оголосив голодовку до відновлення йому права працювати в Україні.