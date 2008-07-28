Фракція НУ-НС готова підтримати ідею Тимошенко

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” готова взяти участь у позачерговій сесії Верховної Ради України для ухвалення рішення щодо виділення коштів постраждалим від стихійного лиха у Західній Україні.

Про це сьогодні повідомив кореспондентові УНІАН народний депутат Тарас СТЕЦЬКІВ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) .

«Верховна Рада зобов’язана підтримати ініціативу прем’єр-міністра. Принаймні, фракція НУ-НС готова підтримати таку ідею», - сказав він.

За словами Т.СТЕЦЬКІВА, зібрати позачергову сесію парламенту цілком реально на цьому тижні. Він також переконаний, що голова ВР повинен це зробити, якщо зібрана необхідна кількість підписів народних депутатів.

Водночас Т.СТЕЦЬКІВ підкреслив, що без відповідного рішення ВР неможливо буде виділити необхідну кількість коштів для ліквідації наслідки негоди, оскільки грошей резервного фонду для цього недостатньо. «Тому депутати зобов’язані перервати свої відпустки», - сказав він.

Т.СТЕЦЬКІВ висловив сподівання що фракції меншості також погодяться взяти участь у позачерговій сесії парламенту. «Тут нема жодного політичного питання. Йдеться про долю людей», - зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня прем`єр-міністр України Юлія ТІМОШЕНКО заявила, що проситиме голову Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА скликати у найближчий вівторок або середу позачергову сесію парламенту для вирішення питання по знаходженню коштів для компенсації потерпілим від повені жителям регіонів Західної України.

Сьогодні фракція БЮТ звернулася до голови ВР із пропозицією скликати позачергову сесію парламенту для ухвалення змін до державного бюджету у зв’язку зі стихією на Заході України. У заяві йдеться, що фракція БЮТ уже зібрала 155 підписів народних депутатів, які необхідні для скликання позачергової сесії .