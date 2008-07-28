США думають, як допомогти українцям у зв’язку із повенями

Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР висловив співчуття українцям у зв’язку із повенями у західних областях країни.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві посла.

“Від імені Посольства США та усього американського народу висловлюю глибоке співчуття народу України та родинам, які втратили своїх близьких під час жахливої повені у Західній Україні. Ми вболіваємо за успіх зусиль рятувальних служб із пошуку й порятунку зниклих безвісти. Ми вивчаємо, яким чином Сполучені Штати могли б надати допомогу у зв’язку із цією трагедією”, – зазначив В.ТЕЙЛОР.