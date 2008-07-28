Міліція на човнах стереже майно у затоплених селах

У Тернопільській області збитки від стихійного лиха становлять понад 95 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник голови Тернопільської обладміністрації Андрій ФЛІССАК.

Зокрема, за його даними, збитки сільському господарству становлять 44 млн. грн., доріг зруйновано на 20 млн. грн.

“Ці цифри ще будуть уточнюватися. Але вже попередні дані по збитках голова області Юрій ЧИЖМАРЬ сьогодні повіз до Києва, щоб подати відповідні розрахунки”, – повідомив А.ФЛІССАК.

Він зауважив, що на Тернопільщині під час негоди жодна людина не постраждала завдяки тому, що евакуацію почали проводити ще до підтоплення.

“Всього було евакуйовано 1709 осіб. Спочатку люди не хотіли покидати помешкання, казали, мовляв, пережили не одне підтоплення. Тих, хто лишався, доводилося забирати вже тоді, коли вода підступала до порогу. Але у Коропці був чоловік, якого ми евакуйовували в три години ночі силоміць. Коли наступного дня ми показали йому, що від його хати стирчить лише комин, він плакав і дякував за порятунок”, – повідомив присутній на прес-конференції начальник обласного управління МНС Євген ЛУКАВИЙ. За його словами, у першу ніч відселені люди ночували у церквах, школах та сільгоспконторах. Зараз вони усі розселилися у будинки родичів.

Є.ЛУКАВИЙ також зазначив, що вданий час у кожному населеному пункті чергують правоохоронці на човнах. “Жодного акту мародерства в підтоплених районах області не зафіксовано”, – запевнив він.

Є.ЛУКАВИЙ зауважив, що під час стихії рівень води у Заліщиках піднявся на 6 метрів і склав 10,14 м.

За даними А.ФЛІССАКА, востаннє стихійне лихо такого рівня сталося на Тернопільщині ще у червні 1941 року.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня внаслідок злив у західних областях України було підтоплено більш як 40,6 тис. житлових будинків, понад 33,8 тис. га сільськогосподарських угідь, пошкоджено мости і дороги.

Зокрема, на сьогодні у Тернопільській області підтоплені 26 населених пунктів, унаслідок аварійного відключення електромереж без струму залишаються 62 населені пункти. Евакуйовано понад 1,7 тис. осіб.