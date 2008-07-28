Тимошенко не вдалося забрати урядову дачу в Януковича

Міністерство юстиції України програло суд про незаконність передання в приватну власність урядової дачі «Межигір’я» (комплекс відпочинку «Пуща-Водиця»), де мешкає родина колишнього прем`єр-міністра, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляє газета «Дело» (№ 131 від 28 липня 2008 року), тим самим Господарський суд Києва відмовився повернути резиденцію державі, як того домагався уряд Юлії ТИМОШЕНКО.

Видання повідомляє, що цей об`єкт розташований у селі Нові Петрівці під Києвом. У фешенебельній резиденції вже кілька років мешкає зі своєю родиною колишній прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2007 року Кабінет Міністрів України скасував постанову про передання на баланс НАК «Надра України» резиденції «Межигір’я», в якій зараз мешкає колишній керівник уряду В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО тоді заявила, що на початку діяльності нового уряду було дано доручення проаналізувати кожну постанову колишнього уряду на предмет їх незаконності.

«І ми вже 140 гектарів землі, скасувавши постанову, повернули державі. Це «Межигір’я», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона висловила впевненість, що на кожному засіданні Кабміну розглядатимуть по кілька питань, що стосуються скасування незаконних постанов, скільки уряд у змозі проаналізувати.

«Після того, як ми місяць попрацюємо над ревізією, від уряду В.ЯНУКОВИЧА не залишиться жодної лобістської постанови. Все буде скасовано, а потім ще й у судах доведено їхню незаконність», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також запевнила, що в разі звернення команди В.ЯНУКОВИЧА до суду щодо скасування постанов його Кабміну нинішній уряд звертатиметься в прокуратуру з проханням порушити кримінальні справи про корупцію. «Тому, я думаю, що, можливо, до судів звертатися і не буде кому», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.