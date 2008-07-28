Балога побачив, що Тимошенко формує нову коаліцію на осінь

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА не виключає, що восени у Верховній Раді може утворитись нова коаліція у складі Блоку Юлії Тимошенко, Комуністичної партії України і частини фракції «Наша Україна - Народна самооборона».

Про це йдеться в обнародуваному прес-службою Президента коментарі В.БАЛОГИ.

По завершенні парламентських канікул, цілком імовірно, у Верховній Раді може утворитися нова коаліція з фракцій БЮТ, Компартії та частини фракції блоку «Наша Україна - Народна самооборона», вважає В.БАЛОГА.

За його висновками, підставами для втілення такого сценарію є останні голосування у ВР щодо резолюції про недовіру Кабінету міністрів і змін до держбюджету, активні непублічні консультації між представниками обох політичних сил та «очевидний дрейф частини депутатів від НУ-НС на сторону БЮТ».

На думку В.БАЛОГИ, показовою є роль фракції комуністів у неприйнятті Радою рішень із питань, які мали важливе значення для Кабміну під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО. Адже саме народні депутати від КПУ не дали жодного голосу за відставку уряду, попри рішучість їхнього партнера - Партії регіонів - оголосити вотум недовіри нинішньому складу Кабміну. Так само не голосували комуністи за ухвалення скорегованого держбюджету, в чому насправді уряд був не зацікавлений, попри відверто популістські заяви Ю.ТИМОШЕНКО, яка одразу ж скинула з себе відповідальність за бюджетний провал. Прем`єр-міністр вже зробила перший транш оплати Компартії за надані послуги, призначивши нещодавно партійних функціонерів на високі посади в Міністерстві внутрішніх справ і Державному комітету лісового господарства, заявляє В.БАЛОГА. Отже, фракції комуністів і БЮТ продовжили давню та плідну традицію взаємовигідного співіснування, в основі якого - стратегія спільних дій задля досягнення спільних цілей.

Глави Секретаріату Президента вважає, що на тлі цього блок «Наша Україна - Народна самооборона» уражений внутрішніми протиріччями, оскільки значна частина депутатів вже давно не приховує свого тяжіння до БЮТ, а керівництво фракції нічого не змогло протиставити таким відцентровим явищам. Саме за участю явних симпатиків БЮТ, які зараз перебувають у НУ-НС, і формуватиметься нова більшість у Верховній Раді з початком осіннього політичного сезону.

«Блоку «Наша Україна - Народна самооборона» варто згадати недавні події 2006 року, коли соціалісти на чолі з О.МОРОЗОМ пішли на корисливу зраду ідей і принципів Майдану та здалися на милість Партії регіонів. Зараз у коаліції в ролі зрадників демократичних цінностей опиняється БЮТ, який зі своїх кон`юнктурних міркувань все частіше йде на ситуативні союзи з комуністами - виразниками ідеології, яка суперечить інтересам незалежності України та основам демократії. Тобто всередині демократичного табору зараз тривають процеси, які дзеркально відображають події дворічної давнини. Перед цілком реальною загрозою нової зради в нинішній коаліції НУ-НС потрібно зробити необхідні висновки, оскільки виборці не голосували за потенційних зрадників, а «нашоукраїнці» вибороли представництво у Раді, серед іншого, як майбутні учасники демократичної більшості», - зауважив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату Президента звернув увагу на ще один елемент, який свідчить про пошук БЮТ союзників поза коаліцією - це фактична підтримка позиції народного депутата Давида ЖВАНІЇ у справі про отруєння кандидата на посаду Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Заяви депутата з «Народної самооборони», очевидно, грають на руку опозиційній Партії регіонів і комуністам. Підтримуючи Д.ЖВАНІЮ, БЮТ і Ю.ТИМОШЕНКО у такий спосіб зміцнюють позакоаліційні сили. З огляду на це позиція блоку НУ-НС виглядає непереконливою, бо поодинокі невиразні заяви щодо дій Д.ЖВАНІЇ не можуть замінити конкретної реакції на його останні вчинки. Поки бездоказові висловлювання одного з фігурантів резонансної справи залишаються без належних наслідків, зокрема, для його членства у фракції.