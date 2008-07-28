У Кличка вважають, що Київ має допомогти підтопленим регіонам

Київ має надати фінансову і матеріальну допомогу західним регіонам України, які потерпають від стихійного лиха, вважає депутат Київради (Блок Кличка) Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ.

У повідомленні прес-служби депутата, переданому УНІАН, ідеться, про те, що, на думку політика, це питання можна вирішити терміновим скликанням позачергового засідання Київради, де депутати проголосують про виділення відповідних коштів з міського бюджету, або негайним розпорядженням КМДА.

“Другий спосіб є більш раціональним, – заявив представник Блоку Кличка. – Тому я закликаю керівництво КМДА якнайшвидше надати від імені столичної громади допомогу людям, які постраждали від паводку”. Крім коштів з міського бюджету, продовольства та предметів першої необхідності, вважає він, потрібно виділити місця для дітей з Прикарпаття та Закарпаття в київських літніх таборах відпочинку й забезпечити технічну допомогу спеціальним транспортом, будівельними матеріалами, фахівцями.

Д.АНДРІЄВСЬКИЙ відзначає, що допомога постраждалим “завжди була одним із пріоритетів столичної влади, а стихійне лихо у західному регіоні є загальнонаціональною трагедією”.