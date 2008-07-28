Тимошенко несе Яценюку 150 підписів

Блок Юлії Тимошенко ініціює скликання позачергової сесії Верховної Ради у четвер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабінету міністрів повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що БЮТ зібрав 150 підписів депутатів, необхідних для ініціації скликання позачергової сесії.

«У невідкладному порядку фракція партії, яку я очолюю (БЮТ – УНІАН), зібрала 150 підписів. Зараз ці підписи у мене в руках. Всі 150 підписів є. Ми зараз передаємо їх Арсенію Петровичу ЯЦЕНЮКУ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що сподівається на підтримку ініціативи БЮТ іншими фракціями ВР.

Вона зазначила, що на позачерговій сесії мають бути розглянуті всі зміни і доповнення до Держбюджету, «які пов`язані із зоною стихійного лиха».

Також вона заявила, що необхідно скористатися можливістю, щоб внести всі заплановані зміни до бюджету. Оскільки, за її словами, на сьогоднішній день, зокрема, аграрії обурені тим, що падає закупівельна ціна на зерно, і це пов`язано з тим, що депутати дотепер не внесли зміни до бюджету, і Аграрному фонду не вистачає 1,2 млрд. грн. на закупівлю зерна.