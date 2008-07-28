Тимошенко на засідання РНБО не піде
13:26, 28 липня 2008Політика
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Уряд представлятиме Турчинов
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО уповноважила першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА представляти уряд на засіданні Ради національної безпеки і оборони.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на позачерговому засіданні уряду.
«Олександр Валентинович ТУРЧИНОВ і всі міністри, які практично перебувають в системі організації дій щодо запобігання наслідкам цього стихійного лиха, перейдуть працювати в Раду національної безпеки і оборони, засідання якої починається о 13.30», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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