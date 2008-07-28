Тимошенко на засідання РНБО не піде

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО уповноважила першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА представляти уряд на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

«Олександр Валентинович ТУРЧИНОВ і всі міністри, які практично перебувають в системі організації дій щодо запобігання наслідкам цього стихійного лиха, перейдуть працювати в Раду національної безпеки і оборони, засідання якої починається о 13.30», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.