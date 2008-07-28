Балога каже, що Тимошенко не православна, а іншої віри

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО продовжує свідомо провокувати конфлікти з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою глави держави коментарі В.БАЛОГИ.

За його словами, декларуючи на європейських форумах прагнення до нормальних, конструктивних взаємин із главою держави, Ю.ТИМОШЕНКО «на ділі не оминає жодної нагоди, щоб створити привід для загострення стосунків із В.ЮЩЕНКОМ». Зокрема, сьогодні прем`єр призначила на 12.30 засідання уряду, добре знаючи, що на 13.30 скликається засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому розглядатиметься ситуація в зоні стихійного лиха, нагадав В.БАЛОГА.

«Отже, для Брюсселя - риторика миру і злагоди, а для країни - перманентне протистояння у руслі розпочатої президентської кампанії. Така поведінка не личить навіть для шлюбів з розрахунку, не кажучи вже про те, за якими правилами етики і етикету має діяти державний службовець високого рангу», - підсумував В.БАЛОГА.

Крім того, він також вказав на неучасть прем`єр-міністра у державних заходах із відзначення 1020-ї річниці хрещення Київської Русі. За словами В.БАЛОГИ, Ю.ТИМОШЕНКО пояснювала свою відсутність різними причинами: спочатку йшлося про хворобу, потім про якісь інші важливі обставини, далі - про відпустку.

«Можливо, річ у тім, що керівник уряду дотримується не православної, а якоїсь іншої віри, скажімо, синтоїзму чи буддизму? Адже заявлена відпустка не завадила їй прибути в зону повені на Прикарпатті, де на той час вже знаходився її заступник О.ТУРЧИНОВ разом із міністрами. Звісно, коли йдеться про боротьбу за прихильність електорату, довіра до першого віце-прем`єра одразу забувається», - вважає В.БАЛОГА.