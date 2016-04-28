У Франції три партії намагаються протягнути рішення про зняття санкцій з РФ - посольство України

Так посольство України у Франції на своїй сторінці в Facebook прокоментувало голосування у Нижній палаті парламенту Франції за відповідну резолюцію.

"Химерна політична єдність у Національній асамблеї Франції - Національний Фронт, Республіканці та Ліві радикали - просуває зняття санкцій проти Росії", - зокрема зазначили у посольстві.

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Перед цим на офіційній сторінці Національної асамблеї у Twitter з’явилося повідомлення про результат голосування щодо резолюції за відміну санкцій проти Росії: зі 101 депутата, що взяв участь у голосуванні, "за" проголосували 55, "проти" - 44, "утримались" - 2.

Водночас, як пише "Європейська правда", проект резолюції на голосування запропонував депутат Тьєррі Маріані, який є співголовою асоціації "Франко-російський діалог". У липні 2015 року він на чолі делегації французьких парламентаріїв відвідав анексований Росією Крим.

Резолюція носить рекомендаційний характер і не зобов'язує владу до конкретних дій.