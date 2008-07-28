Ющенко знову свідчитиме в Генпрокуратурі
14:46, 28 липня 2008Політика
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Очікується підхід Президента до преси
Сьогодні О 15.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає слідчий відділ Генеральної прокуратури, де дасть свідчення у справі про його отруєння.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, очікується підхід Президента до преси.
Адреса слідчого відділу ГПУ вул. Борисоглібська, 18.
В.ЮЩЕНКО вдруге даватиме свідчення ГПУ у справі його отруєння.
Як повідомляв УНІАН, 22 липня В.ЮЩЕНКО у ГПУ дав свідчення у справі щодо свого отруєння.
Довідка УНІАН. Під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.
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