Ющенко знову свідчитиме в Генпрокуратурі

Сьогодні О 15.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає слідчий відділ Генеральної прокуратури, де дасть свідчення у справі про його отруєння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, очікується підхід Президента до преси.

Адреса слідчого відділу ГПУ вул. Борисоглібська, 18.

В.ЮЩЕНКО вдруге даватиме свідчення ГПУ у справі його отруєння.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня В.ЮЩЕНКО у ГПУ дав свідчення у справі щодо свого отруєння.

Довідка УНІАН. Під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.