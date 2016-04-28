НАБУ перевірить, чи причетний до корупції заступник міністра екології Канцурак
Національне антикорупційне бюро України почало перевірку фактів можливої причетності до корупційних скандалів заступника міністра екології та природних ресурсів Віктора Канцурака.
Діяльність Канцурака перевіряють у рамках розслідування закупівель Мінекології в 2011-2012 роках. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
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"Повідомляємо, що НАБУ вже проводить досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Міністерства екології та ДП "Центр еколого-експертної аналітики" при проведенні державних закупівель у 2011-2012 роках, які спричинили тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 364 КК України). В рамках даного розслідування проводиться перевірка діяльності посадових осіб Міністерства екології, в тому числі В. Канцурака, який тоді займав у відомстві посаду директора департаменту заповідної справи, у зв'язку з тендерною закупівлею супутникових знімків території України у австрійської фірми Austroplan Austrian Engineering GMBH на суму понад 49,3 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Також у НАБУ розповіли, що під час досудового розслідування серед іншого був спрямований запит про міжнародну допомогу в компетентний орган Австрії. Його мета - визначити кінцевих бенефіціарних власників "Austroplan Austrian Engineering GMBH", отримати інформацію про рахунки та рух коштів по них, а також щодо допиту посадових осіб цієї компанії.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 27 квітня, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що звернеться до НАБУ щодо перевірки фактів можливої причетності Канцурака до корупційних скандалів.