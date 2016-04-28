НАБУ перевірить, чи причетний до корупції заступник міністра екології Канцурак

Діяльність Канцурака перевіряють у рамках розслідування закупівель Мінекології в 2011-2012 роках. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

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"Повідомляємо, що НАБУ вже проводить досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Міністерства екології та ДП "Центр еколого-експертної аналітики" при проведенні державних закупівель у 2011-2012 роках, які спричинили тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 364 КК України). В рамках даного розслідування проводиться перевірка діяльності посадових осіб Міністерства екології, в тому числі В. Канцурака, який тоді займав у відомстві посаду директора департаменту заповідної справи, у зв'язку з тендерною закупівлею супутникових знімків території України у австрійської фірми Austroplan Austrian Engineering GMBH на суму понад 49,3 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Також у НАБУ розповіли, що під час досудового розслідування серед іншого був спрямований запит про міжнародну допомогу в компетентний орган Австрії. Його мета - визначити кінцевих бенефіціарних власників "Austroplan Austrian Engineering GMBH", отримати інформацію про рахунки та рух коштів по них, а також щодо допиту посадових осіб цієї компанії.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 27 квітня, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що звернеться до НАБУ щодо перевірки фактів можливої причетності Канцурака до корупційних скандалів.