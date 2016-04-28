Джемілєв допускає скасування заборони Меджлісу Верховним судом РФ лише при міжнародному тиску

Таку думку уповноважений президента України з питань кримськотатарського народу, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Мустафа Джемілєв висловив у коментарі телеканалу "112 Україна".

Він підкреслив, що кримські структури є лише маріонетками, яким надходять вказівки з Москви.

"Тому, раз прийшла вказівка закрити Меджліс, то щоб якийсь суд переглядав це, - я думаю, це виключається. Але не виключається, скажімо, якщо тиск світового співтовариства буде настільки сильним, і треба буде якось скасовувати, то, звичайно, вони використають цей механізм, скажуть: ну, в касаційному або апеляційному порядку ми розглянули і прийшли до висновку. Таке може бути, але це малоймовірно", - вважає Джемілєв.

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Як повідомляв УНІАН, 26 квітня підконтрольний РФ "Верховний суд Криму" визнав об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу" екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Позов подала самозваний "прокурор Криму" Наталія Поклонська у лютому 2016 року. На її думку, організація кримських татар налаштована на антиросійську діяльність. Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.

У Кримській правозахисній групі заявили, що застосування до Меджлісу кримськотатарського народу норм "антиекстремістського" законодавства Росії загрожує кримінальними переслідуваннями не тільки членам організації, а й іншим представникам кримськотатарського народу.

Адвокат Джеміль Темішев, що представляє інтереси Меджлісу, заявив, що рішення буде оскаржене у Верховному суді Росії.

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