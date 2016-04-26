Рішення про заборону окупантами Меджлісу оскаржать у Верховному суді РФ
16:11, 26 квітня 2016Політика
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Рішення самозваного "Верховного суду Республіки Крим" про визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремісткою організацією і заборону його діяльності буде оскаржено у Верховному суді Росії.
Адвокат оскаржить заборону Меджліса судом окупантів / Фото УНІАН
Про це повідомив РИА Новости адвокат Джеміль Темішев, що представляє інтереси Меджлісу.
"Ми будемо оскаржувати рішення суду, як тільки отримаємо повний текст рішення. Історія продовжуватиметься вже у Верховному суді Російської Федерації", - сказав Темішев.
Нагадаємо, раніше сьогодні "Верховний суд Республіки Крим" визнав громадське об'єднання Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території Росії.
Рішення може бути оскаржене протягом місяця.
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