Рішення про заборону окупантами Меджлісу оскаржать у Верховному суді РФ

Про це повідомив РИА Новости адвокат Джеміль Темішев, що представляє інтереси Меджлісу.

"Ми будемо оскаржувати рішення суду, як тільки отримаємо повний текст рішення. Історія продовжуватиметься вже у Верховному суді Російської Федерації", - сказав Темішев.

Нагадаємо, раніше сьогодні "Верховний суд Республіки Крим" визнав громадське об'єднання Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території Росії.

Рішення може бути оскаржене протягом місяця.

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