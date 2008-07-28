Медведьку дісталося від Ющенка за Vanсo

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить Генеральну прокуратуру пояснити, чому не виконується рішення Ради національної безпеки та оборони за угодою про розділення продукції з компанією «Vanco».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив на сьогоднішньому засіданні РНБО, звертаючись до генпрокуратури.

«Я хотів би запитати Генпрокуратуру, чому це рішення не виконується, яким посадовцем і на якому рівні? І що ГПУ застосовуватиме для того, щоб забезпечити реалізацію цього рішення?», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня ц.р. Президент підписав указ, згідно з яким набрало чинності рішення РНБО від 30 травня про висновки Міжвідомчої робочої групи з вивчення питань відповідності законодавству під час укладення та виконання Угоди між державою Україна та компанією «Венко Інтернешнл ЛТД».

У своєму рішенні РНБО, серед іншого, запропонувала Президентові України розглянути питання про припинення дії розпорядження Кабінету Міністрів від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл ЛТД» про розділення вуглеводнів, які видобуватимуть у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

18 червня ц.р. В.ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розділення вуглеводнів, які видобуватимуть у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

Президент нагадав, що Рада національної безпеки й оборони України констатувала, що внаслідок ухвалення цього рішення уряду склалася вкрай небезпечна ситуація, яка ускладнює освоєння вуглеводневого потенціалу української частки континентального шельфу, що створює загрозу енергетичній безпеці України, суттєво погіршує інвестиційний клімат і може призвести до чималих фінансових збитків для України, а також негативно відображається на іміджі держави як надійного і передбачуваного партнера.

Крім того, РНБО визнала рішення уряду про припинення угоди з «Венко Інтернешнл лімітед» таким, що не відповідає національним інтересам України та створює загрозу національній безпеці України в економічній сфері.

Цим же указом Президент створив Міжвідомчу комісію з підготовки пропозицій про врегулювання спірних питань, які виникли у зв`язку з угодою про розділення вуглеводнів, які видобуватимуть у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Крім того, Президент направив до Конституційного Суду України подання з проханням розглянути питання про відповідність Конституції України, а саме її статті 17, розпорядження Кабміну від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розділення вуглеводнів, які видобуватимуть у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

Довідка УНІАН. 2006 року Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України угоду про розділення продукції (УРП), яку видобуватимуть у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України й заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

19 травня перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ наголосив, що уряд не планує змінювати позицію щодо компанії Vanсо.

Своєю чергою Генеральна прокуратура України винесла протест до Мінприроди щодо неправомірного наказу про анулювання спеціального дозволу на користування надрами континентального шельфу Чорного моря компанії «Венко Прикерченськая ЛТД». Цим документом зупинено дію наказу Мінприроди із зобов`язанням його скасувати.

21 травня Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розділення продукції.