У БЮТ кажуть, що Балога отримав сонячний удар

У фракції Блоку Юлії Тимошенко виключають можливість створення коаліції нового формату восени цього року.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН заявив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО, коментуючи заяву глави Секретаріат Президента Віктора БАЛОГИ про імовірність створення нової коаліції у складі БЮТ, КПУ та частини фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

В.ПИСАРЕНКО нагадав, що, згідно з чинною Конституцією, частина будь-якої фракції не може ухвалювати рішення про входження до коаліції.

Крім того, наголосив народний депутат, фракція КПУ неодноразово заявляла, що за жодних обставин не увійде до коаліції, членами якої є депутати від НУ-НС.

В.ПИСАРЕНКО також зазначив, що фракція БЮТ не бачить в цьому скликанні парламенту іншої конфігурації коаліції, ніж за участі БЮТ та НУ-НС.

“Вочевидь літня пора взяла своє, і у глави Секретаріату Президента стався сонячний удар”, - сказав він.

В.ПИСАРЕНКО не виключив, що така заява В.БАЛОГИ зумовлена його бажанням вивести частину депутатів, що є членами партії “Єдиний центр”, зі складу фракції НУ-НС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава Секретаріату Президента В.БАЛОГА у своєму коментарі не виключив, що восени у Верховній Раді може утворитись нова коаліція у складі БЮТ, Компартії і частини фракції НУ-НС.

За його висновками, підставами для втілення такого сценарію є останні голосування у ВР щодо резолюції про недовіру Кабінету міністрів і змін до держбюджету, активні непублічні консультації між представниками обох політичних сил та «очевидний дрейф частини депутатів від НУ-НС на сторону БЮТ». На думку В.БАЛОГИ, показовою є роль фракції комуністів у неприйнятті Радою рішень із питань, які мали важливе значення для Кабміну під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО. Глави Секретаріату Президента вважає, що на тлі цього блок «Наша Україна - Народна самооборона» уражений внутрішніми протиріччями, оскільки значна частина депутатів вже давно не приховує свого тяжіння до БЮТ, а керівництво фракції нічого не змогло протистояти таким відцентровим явищам. Саме за участю явних симпатиків БЮТ, які зараз перебувають у НУ-НС, і формуватиметься нова більшість у Верховній Раді з початком осіннього політичного сезону, переконаний В.БАЛОГА.