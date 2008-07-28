Погребинський: Ющенко веде війну на знищення Тимошенко

Директор київського Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає неможливим створення восени нової коаліції у складі Блоку Юлії Тимошенко, Комуністичної партії України і частини фракції «Наша Україна - Народна самооборона».

Про це він сказав у розмові з кореспондентом УНІАН, коментуючи припущення глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ, що восени у Верховній Раді може утворитись нова коаліція у складі БЮТ, КПУ і частини фракції НУ-НС.

“Це абсолютно неможливо, оскільки для того, щоб була створена коаліція необхідно, щоб фракції, які домовляються про коаліцію, мали в своєму складі 226 депутатів. Неможлива ситуація, за якою частина фракції НУ-НС відходить, а “заходять” інші для того, щоб доформувати коаліцію”, - сказав політолог.

У зв’язку з цим М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ висловив здивування тим, що українські ЗМІ “з величезним задоволенням передають і коментують все, що говорить БАЛОГА”. “Хто такий БАЛОГА? Він член партії, яка має, можливо, один відсоток підтримки суспільства. Він не є політичною фігурою як член партії. В статусі керівника Секретаріату Президента він є чиновник, і будь-які політичні заяви від нього абсолютно недоречні”, - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ, додавши, що це теж саме, якби “начальник госснабу чи Держкомлісгоспу розповідав, що буде і чого не буде, і всі б це коментували”.

На переконання політолога, все сказане В.БАЛОГОЮ - “це те, що або попросив його говорити Віктор Андрійович ЮЩЕНКО, або він точно знає, що це сподобається Віктору ЮЩЕНКО”.

М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ також вважає, що В.БАЛОГА є “одним з інструментів” у війні В.ЮЩЕНКА проти Ю.ТИМОШЕНКО.

“Зміст в тому, що ЮЩЕНКО має абсолютно очевидну мету - якомога скоріше і потужніше скомпрометувати ТИМОШЕНКО і уряд. Це, очевидно, вже не просто конкуренція за майбутні президентські вибори, це просто війна на знищення уряду і ТИМОШЕНКО. БАЛОГА є одним з інструментів цієї війни, тому будь-який коментар, що сказав БАЛОГА, обов’язково має бути транспонований, що це є позиція Секретаріату Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Він це не спростовує, і ми можемо вважати, що саме так він думає”, - сказав політолог.

На думку М.ПОГРЕБИНСКОГО, припущення керівника президентського Секретаріату, що однією з причин неучасті прем’єр-міністра у державних заходах із відзначення 1020-ї річниці хрещення Київської Русі є інша віра є достатньою підставою, щоб Ю.ТИМОШЕНКО при зустрічі дала йому ляпаса. “Для того, щоб чоловік зрозумів, що є певні речі, які можна говорити, а є речі, які варто не говорити, інакше прилюдно отримаєш ляпаса”,- додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у коментарі глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА вважає, що прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО продовжує свідомо провокувати конфлікти з Президентом В.ЮЩЕНКОМ.

Зокрема він вказав на неучасть прем`єр-міністра у державних заходах із відзначення 1020-ї річниці хрещення Київської Русі. За словами В.БАЛОГИ, Ю.ТИМОШЕНКО пояснювала свою відсутність різними причинами: спочатку йшлося про хворобу, потім про якісь інші важливі обставини, далі - про відпустку.

«Можливо, річ у тім, що керівник уряду дотримується не православної, а якоїсь іншої віри, скажімо, синтоїзму чи буддизму? Адже заявлена відпустка не завадила їй прибути в зону повені на Прикарпатті, де на той час вже знаходився її заступник О.ТУРЧИНОВ разом із міністрами. Звісно, коли йдеться про боротьбу за прихильність електорату, довіра до першого віце-прем`єра одразу забувається», - вважає В.БАЛОГА.