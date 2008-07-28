Рівень води в Дністрі біля Могилів-Подільського піднявся до 7,58 м

У Вінницькій області рятувальники Міністерства з питань надзвичайних ситуацій проводять евакуацію населення і ліквідовують наслідки підтоплення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на сьогоднішній ранок, рівень води в Дністрі в районі міста Могилів-Подільський становить вище норми на 7,58 м (нормальний 1,60 м) - загальний 9,18 м, у той час як критична точка - 8,62 м.

На даний час у цьому місті підтоплені 13 вулиць і 233 житлових будинки. Із залитих водою будівель евакуйовані 2 тис. 635 осіб, у тому числі 535 дітей. Також на території міста підтоплені адміністративні, громадські та приватні споруди: міськрада, райдержадміністрація, міський архів, швейна фабрика, медичний коледж та інші. У районі ж підтоплені 275 житлових будинки; затоплені 366 підвалів, затоплені 412 присадибних ділянок і 258 гектарів сільськогосподарських угідь, евакуйовані 748 осіб, із них 72 дитини.

У місті Могилів-Подільський в двох школах створені евакуаційні пункти, розраховані на 500 осіб кожен, де прийматиметься населення міста для подальшої його евакуації в разі необхідності. На даний час на ліквідацію надзвичайної ситуації до міста прибули 210 рятувальників і 32 одиниці техніки МНС. Вони вже евакуювали із зон затоплення 3 тис. 383 городян, у тому числі 607 дітей, під час самостійної евакуації надана допомога 80 людям.

В Ямпільському районі Вінницької області теж ускладнюється ситуація. Рівень води на позначці 7,30 м (при критичному значенні - 5,5 м). Основні зусилля МНС тут зосереджені на евакуації населення та укріпленні захисної дамби на Дністрі. Всього із зон підтоплення на території району евакуйовані 464 осіб, у тому числі 68 дітей, які розмістилися в сусідніх населених пунктах у родичів, які не потрапляють до зони затоплення. Тут задіяні 12 аварійно-рятувальних бригад, 206 чоловік особового складу і 57 одиниць техніки, 90 рятувальників, 15 одиниць техніки та 10 плавзасобів.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня вдень на Дністровській ГАЕС у зв`язку з формуванням паводку в басейні річки Дністер і з метою забезпечення проектних режимів роботи гідроспоруд було почато форсоване скидання води, через що сталося підтоплення населених пунктів Вінницької області.

У даний час в регіон для ознайомлення із ситуацією відбула прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.