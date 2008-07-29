Ющенко пішов у відпустку

Президент перериватиме її для робочих зустрічей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО увечері 28 липня відбув до Автономної Республіки Крим, де проведе частину щорічної відпустки. Як повідомляє прес-служба Президента, перебуваючи в Криму, глава держави перериватиме відпустку, щоб провести низку робочих поїздок та зустрічей. Зокрема, на 29 липня заплановано зустріч Президента України з Президентом Вірменії Сержем САРГСЯНОМ. Свою відпустку В.ЮЩЕНКО проведе разом з родиною.

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