Ющенко пішов у відпустку
09:01, 29 липня 2008Політика
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Президент перериватиме її для робочих зустрічей
Президент України Віктор ЮЩЕНКО увечері 28 липня відбув до Автономної Республіки Крим, де проведе частину щорічної відпустки.
Як повідомляє прес-служба Президента, перебуваючи в Криму, глава держави перериватиме відпустку, щоб провести низку робочих поїздок та зустрічей.
Зокрема, на 29 липня заплановано зустріч Президента України з Президентом Вірменії Сержем САРГСЯНОМ.
Свою відпустку В.ЮЩЕНКО проведе разом з родиною.
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