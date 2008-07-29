МЗС України: Росія неадекватно реагує на Затуліна і Алексія II

Міністерство закордонних справ України вважає “неадекватною” реакцію Міністерства закордонних справ Росії на заборону громадянину РФ Костянтину ЗАТУЛІНУ відвідати Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, таким чином речник МЗС Василь КИРИЛИЧ прокоментував повідомлення для ЗМІ Департаменту інформації і преси МЗС Російської Федерації від 25 липня 2008 року.

“Міністерство закордонних справ України із занепокоєнням сприйняло оприлюднене російською стороною повідомлення для ЗМІ Департаменту інформації і преси МЗС Російської Федерації від 25 липня 2008 року, в якому містяться оцінки деяких подій, що мали місце в Україні протягом останнього часу. На наше переконання, згадані оцінки не відповідають дійсності, є занадто заполітизованими та далекими від об’єктивності”, - сказав В.КИРИЛИЧ.

Речник МЗС занепокоєний тим, що “без зайвої дипломатичної делікатності російською стороною були дані оцінки подіям, що загальновизнано відносяться до питань внутрішньої політики”.

“Ще більш показовим є неприхований намір російської сторони пов’язати ці події, зокрема реакцію української сторони, з нинішнім станом та перспективами розвитку українсько-російських відносин, заздалегідь поклавши всю відповідальність за “пагубні наслідки” на українську сторону. Якщо під “пагубними наслідками” російська сторона має на увазі останні хуліганські вчинки “Євразійської спілки молоді”, то ми закликаємо російську сторону негайно вжити усіх заходів з метою припинення провокаційних дій щодо української дипломатичної установи в Москві”, - додав він.

За словами В.КИРИЛИЧА, МЗС України розцінює реакцію російської сторони на заборону громадянину Російської Федерації К.ЗАТУЛІНУ відвідати Україну як неадекватну. “У цьому зв’язку нагадуємо, що рішенням компетентних органів державної влади України на підставі частини 2 статті 25 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” К.ЗАТУЛІНУ було заборонено в’їзд на територію України строком на один рік”, - відзначив речник.

За його словами, ще більше несприйняття та занепокоєння викликає безпідставне звинувачення російської сторони у начебто “нешанобливому ставленні” до ієрархів РПЦ під час їх участі у святкуванні в Україні 1020-річчя Хрещення Київської Русі. “Викликає подив те, що у світській державі зовнішньополітичне відомство дає оцінки програмі участі представників РПЦ у згаданих заходах, яка заздалегідь була з ними погоджена.

Міністерство рішуче відкидає оприлюднені російською стороною оцінки. Ми переконані, що згадані події на території України відбувалися у строгій відповідності до національного законодавства і відтак не повинні негативно позначитися на високому рівні українсько-російського співробітництва”, - заявив В.КИРИЛИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Департамент інформації і преси МЗС Російської Федерації 25 липня 2008 року поширив повідомлення про зміст бесіди першого заступника міністра закордонних справ РФ Андрія ДЕНИСОВА з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Росії Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

Зокрема, МЗС Росії закликало Україну відмовитися від практики застосування “чорних списків” персон нон-грата. “З нашого боку було охарактеризовано як обурливий факт видворення з території України 25 липня першого заступника Голови Комітету у справах СНД і зв`язків із співвітчизниками Державної Думи Костянтина ЗАТУЛІНА. Подібні дії офіційного Києва затьмарюють атмосферу російсько-українських відносин. Вся відповідальність за згубні наслідки такої політики лягає на українську сторону”, - йшлося у повідомленні.

Крім того, Департамент інформації і преси МЗС Росії заявив, що заходи з нагоди 1020-річчя Хрещення Русі відбувались в Києві з неповагою до керівництва Російської православної церкви, відчуттів мільйонів православних віруючих Росії і України.

«Мусування українськими представниками питання про терміни перебування Чорноморського флоту РФ на території України підриває хід нормального переговорного процесу з даної теми. З російської сторони була підтверджена позиція про те, що питання подальшого перебування Чорноморського флоту в Криму мають розв`язуватися в спокійній і конструктивній атмосфері в контексті всього комплексу російсько-українських відносин», - наголосили в Департаменті інформації і преси МЗС РФ.