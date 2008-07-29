Окремі місцевості у шести областях оголошено зонами надзвичайної ситуації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ (№ 682/2008), яким оголосив окремі місцевості у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях, що постраждали через катастрофічний паводок 23-27 липня, зонами надзвичайної екологічної ситуації.

Текст указу розміщено на офіційному сайті Президента.

Зонами надзвичайної екологічної ситуації визначені указом місцевості оголошуються з дня набрання чинності документом на строк дев`яносто днів.

Цим же указом В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України:

- забезпечити виділення додаткових фінансових та інших матеріальних ресурсів, достатніх для нормалізації екологічного стану та відшкодування нанесених стихійним лихом збитків, вирішити в установленому порядку питання розміщення відповідного додаткового державного замовлення на поставку необхідної продукції;

- встановити жорсткий контроль за цільовим використанням фінансових та матеріальних ресурсів, які виділяються для виконання робіт щодо нормалізації ситуації в зонах надзвичайної екологічної ситуації.

Крім того, разом із Вінницькою, Івано-Франківською, Закарпатською, Львівською, Тернопільською та Чернівецькою обласними державними адміністраціями уряд повинен:

- забезпечити у найстисліші строки ліквідацію наслідків стихійного лиха, в тому числі проведення аварійно-рятувальних, ремонтних, будівельних робіт для відновлення, будівництва житлових будинків, відновлення транспортної мережі, мостів, ліній зв`язку, систем енерго-, газо-та водопостачання, інших систем житлово-комунального господарства, інженерних споруд і комунікацій, порушених сільськогосподарських угідь, організувати проведення у повному обсязі та у визначені строки протипаводкових робіт;

- забезпечити населення продуктами харчування, питною водою, предметами першої необхідності, необхідною медичною допомогою та медикаментами, організувати розселення громадян, житло яких постраждало від стихійного лиха, до приведення житла у придатний для проживання стан;

- забезпечити своєчасну доставку до населених пунктів, що постраждали від стихійного лиха, продуктів харчування, необхідного одягу;

- забезпечити здійснення ефективних медичних та санітарно-протиепідемічних заходів в зонах надзвичайної екологічної ситуації, проведення необхідних робіт з надання ветеринарної допомоги;

- створити належні умови для роботи та проживання працівників, залучених до виконання відновлювальних робіт у зонах надзвичайної екологічної ситуації, та забезпечити відповідну оплату їхньої праці;

- здійснити заходи щодо забезпечення невідкладного оздоровлення та психологічного відновлення населення, насамперед дітей, з територій, що постраждали від стихійного лиха, в оздоровчих закладах, у тому числі перевезення населення до місць оздоровлення і у зворотному напрямку;

- забезпечити невідкладне відновлення роботи закладів охорони здоров`я, дошкільних навчальних закладів, а також закладів ветеринарної медицини;

- забезпечити відновлення до рівня безпеки експлуатації та в разі потреби будівництво шкільних будівель, об`єктів соціально-культурної сфери, адміністративних будинків, об`єктів транспортної інфраструктури;

- забезпечити надання матеріальної допомоги потерпілим громадянам для відновлення належних побутових умов, у тому числі придбання предметів першої необхідності, меблів, сільськогосподарського інвентарю, а також свійської худоби та птиці.

Також Кабмін повинен здійснювати оперативне і достовірне інформування населення про обстановку в зонах надзвичайної екологічної ситуації, виконання заходів, спрямованих на її нормалізацію.

Указом пропонується органам місцевого самоврядування Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей виділити додаткові фінансові та інші матеріальні ресурси для подолання наслідків стихійного лиха і передбачити під час затвердження місцевих бюджетів на 2009 рік кошти, необхідні для фінансування протипаводкових та протизсувних заходів, відселення громадян з небезпечних територій, виконання інших заходів на територіях, що постраждали від стихійного лиха.

В свою чергу Міністерству внутрішніх справ України разом із відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування повинно забезпечити посилену охорону громадського порядку, суворе додержання законодавства щодо захисту особистих та майнових прав громадян, охорони їх життя і здоров`я, а також охорону та збереження майна підприємств, установ та організацій у зонах надзвичайної екологічної ситуації.

Указ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України про його затвердження (Як повідомляв УНІАН, на четвер, 31 липня призначено позачергову сесію Верховної Ради, що має розглянути питання подолання наслідків стихійного лиха).

Перелік місцевостей, які оголошуються зонами надзвичайної екологічної ситуації, розміщений у додатку до указу сайті глави держави.