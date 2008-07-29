Добкіна допитували 3 години

Міського голову Харкова Михайла ДОБКІНА допитано як свідка у кримінальній справі, порушеній щодо незаконного обігу наркотичних засобів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Зокрема, за даними правоохоронців, сьогодні на 10.30 до Головного слідчого управління МВС України М.ДОБКІНА було викликано на допит як свідка по порушеній кримінальній справі щодо незаконного обігу наркотичних засобів. Після проведеного допиту близько 13.40 М.ДОБКІН відбув з МВС України.

При цьому в ДЗГ нагадують, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальна справа, порушена відносно громадянина Г. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Згідно з матеріалами цієї справи, у причетності до незаконного розповсюдження наркотичних засобів підозрюється секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС.

Також Г.КЕРНЕС є фігурантом ще трьох кримінальних справ, додали в ДЗГ.