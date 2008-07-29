Тимошенко проситиме Деркача об'єднати проекти змін до бюджету

Тимошенко сподівається, що депутати підтримають всі запропоновані урядом зміни до бюджету-2008

Київ. 29 липня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що народні депутати України підтримають всі пропозиції уряду щодо змін до державного бюджету на 2008 рік.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, про це вона сказала сьогодні журналістам.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що уряд звернеться до Бюджетного комітату Верховної Ради України (комітет очолює Микола Деркач) з пропозицією об’єднати в один законопроект зміни до бюджету, передбачені на ліквідацію наслідків стихії, а також зміни до бюджету, раніше запропоновані урядом.

Як повідомляв УНІАН, уряд сьогодні передав до парламенту законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік для компенсації наслідків стихії в Західній Україні.

Також Кабмін передав зміни до бюджету Президенту України. При цьому уряд просить Президента направити цей законопроект до Верховної Ради як невідкладний.

У зазначених змінах до державного бюджету на 2008 рік уряд заклав кошти для виплати компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха в західних областях України, а також кошти на відновлювальні роботи, ремонт автошляхів і на ліквідацію наслідків стихії.

Зміни до бюджету планується прийняти на позачерговому засіданні Верховної Ради, яке відбудеться 31 липня.