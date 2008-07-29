ГПУ всупереч законодавству видала Росії біженця?

Вчора Генеральна прокурора України всупереч національному законодавству та міжнародним угодам, ратифікованим Україною, прийняла рішення про видачу біженця Олега КУЗНЕЦОВА владі Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомили у Харківській правозахисній групі.

За останньою інформацією, яку мають правозахисники, О.КУЗНЕЦОВ зараз перебуває в аеропорту Домодєдово м. Москва.

У Росії О.КУЗНЕЦОВ був генеральним директором ЗАО «Карго-Експорт». Восени 2005 року ЗАО "Карго-Експорт" пред’явило державному підприємству «Завод імені Клімова» до оплати векселі на суму 189 млн. рублів (близько 6,5 млн. доларів). Після цього керівництво підприємства, не оскарживши дійсності боргових зобов’язань в суді, звернулося в Управління по боротьбі з організованою злочинністю із заявою про порушення проти О.КУЗНЕЦОВА кримінальної справи.

О.КУЗНЕЦОВ звернувся до Європейського суду з прав людини, поскаржившись, зокрема, на невизначеність кримінального закону, який не дозволяє відокремити цивільний делікт від кримінального злочину, а також на поширену в РФ практику використання кримінального переслідування для вирішення питань, які вирішуються шляхом цивільних спорів. Заявник посилається на те, що ні достовірність, ні обгрунтованість векселів, які він пред’явив до оплати, не була оскаржена боржником - заводом ім. Клімова - в суді: замість цього керівництво заводу "задіяло репресивні органи".

Довідка УНІАН. О.КУЗНЕЦОВ був затриманий у Києві 19 липня 2007 року співробітниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю (УБОП) у зв’язку з міжнародним розшуком, оголошеним правоохоронними органами Російської Федерації. Російські правоохоронці оголосили розшук О.КУЗНЕЦОВА у зв’язку з підозрою у причетності до шахрайства в особливо великих розмірах.

20 липня 2007 року Шевченківський районний суд м. Києва виніс постанову про взяття О.КУЗНЕЦОВА під варту для забезпечення його видачі правоохоронним органам Російської Федерації.

5 березня О.КУЗНЕЦОВУ був наданий статус біженця з огляду на побоювання грубого порушення його фундаментальних прав в Російській Федерації.

21 липня Окружний адміністративний суд м. Києва відмовив Генеральній прокуратурі України в позові про скасування рішення про надання О.КУЗНЕЦОВУ статусу біженця.